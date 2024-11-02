Bakan Kacır: Yapay zekadan daha fazla faydalanacağız

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü'nün, kurumların yapay zekadan en ileri düzeyde yararlanması için çalıştığını belirterek, "Pek çok alanda verimlilik artışı getiren yapay zekadan daha fazla faydalanacağız." ifadesini kullandı.

SAHTE BELGE TESPİT ETMEDE YAPAY ZEKA DEVREDE

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "Sahte belge düzenleme ve haksız iade talep etme riski yüksek mükellefleri yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak tespit etmek amacıyla TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü ile bir proje başlattık" paylaşımına atıfta bulunarak, yapay zeka konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsünün, kurumların yapay zekadan en ileri düzeyde yararlanması için çalıştığına işaret eden Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu: