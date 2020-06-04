Bakan Karaismailoğlu: 40 ülkeye uçuşlar başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını duyurdu.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında azalma yaşanması üzerine normalleşme sürecine geçildi.

Bu kapsamda yurt içi uçuşları başlatılırken, dış hat uçuşlarının da başlayacağı duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olaya ilişkin açıklama yaparak haziran ayında kademeli olarak, 40 ayrı ülkeye uçuşların başlatılmasının planlandığını bildirdi.

15 ÜLKEYLE ANLAŞMA SAĞLANDI

İlk aşamada, dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili 15 ülke ile ön mutabakat yapıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Dış hat uçuşlar için 92 ülke ile iş birliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkeler ile uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz. Halihazırda dış hat uçuşların karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık.” ifadelerini kullandı.

"YOLA ÇIKIYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu, pandemi döneminde dünyanın bütün ülkelerinin benzer tedbirleri aldığını vurgulayarak, “Kovid-19’a karşı tüm dünya kendi çapında tedbirlerini aldı. Ülkeler dış hat uçuşlarını azaltarak hatta kapatarak salgını önleme çabasına girişti. Ancak tüm dünyada mücadelede önemli bir eşiği geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Artık küresel olarak bağlarımıza, ticaretimize devam etmek durumundayız. Yeniden ‘bismillah’ diyoruz. Yola çıkıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

DIŞ HATLAR UÇUŞ DETAYLARI

Karaismailoğlu, dış hat uçuşlarına ilişkin şu detayları paylaştı:

10 Haziran tarihi itibarıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan,

15 Haziran tarihi itibarıyla, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan,

20 Haziran tarihi itibarıyla, Hollanda, Kazakistan,

22 Haziran tarihi itibarıyla, Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya ve 25 Haziran tarihi itibarıyla; Belçika.

VATANDAŞLARIN SAĞLIĞI ÖN PLANDA TUTULACAK

Dış hat uçuşlarının yeniden başlaması konusunda Sağlık, Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile yoğun iş birliği içinde olduklarını da söyleyen Bakan Karaismailoğlu, uçuşlarda vatandaşların sağlığının ön planda tutulacağını belirtti.

Karaismailoğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Mayıs tarihinde alınan karar çerçevesinde salgın kapsamında yurt dışından planlı uçuşlarla ülkeye gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının, havalimanlarında yapılan muayeneleri sonrasında kendi evlerinde yapılacağını hatırlattı.