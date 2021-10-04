Bakan Karaismailoğlu: Kadın adaylar için iş alanı sınırlaması kalktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldığı törende, hedeflenen yatırımların bir bir hayata geçeceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı 19. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi' imza töreninde konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Karaismailoğlu, TÜH-İŞ ve YOL İŞ Sendikası ile imzalanan törende, ulaşım kapsamında yeni dönem için hazırladıkları planın ayrıntılarını açıkladı.

Açıklamalarında bu yıl deniz yoluna yatırımın artırıldığını belirtirken, bilişim ve iletişim sektörünün büyüdüğünü de kaydetti.

"BU KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZE ENGEL OLMAK İSTEYENLER YOK DEĞİL"

Ekonomideki büyümeyi, dinamik üretim sistemi ile izah edebileceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Bizleri 2023 hedeflerimizden uzaklaştırmaya çalışanlara, bize köstek olmaya çalışanlara rağmen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde emin adımlarla yatırımlarımızı bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Zaman zaman bu kutlu yürüyüşümüzü çekemeyenler, engel olmak isteyenler yok değil. Bugün halkımızın hayatının ayrılmaz parçası olmuş, köprüler, tüneller, havalimanları; Türkiye’de üretilen bir ürünün kolayca yurt dışında karşılığını bulmasını sağlıyor. Neden? Çünkü Türkiye, lojistik açıdan artık merkezi bir konumda.

Bugün gurur duyulan, ekonomik, zamansal ve çevresel faydaları saymakla bitmeyen; ürünümüzü pazara, hastamızı hastaneye, çocuğumuzu okula taşıyan emniyetli yollarımız, halkımızı dünyaya ulaştıran havalimanlarımız hep bir dirençle karşılanmadı mı? Ama sonunda her biri milletimizce benimsenmiş ve katma değer oluşturmuş projeler olarak yeni Türkiye tarihine adlarını altın harflerle yazdırdılar. 19 yıldır olduğu gibi, bizi karalayanlara inat, bu dönemi de sizlerin emekleri, özverili duruşu sayesinde başarıyla atlatacağız." diye konuştu.

"KADIN ÇALIŞANLARIMIZA YENİ HAKLAR GETİRDİK"

Bakan Karaismailoğlu, işe yeni başvuracak kadın adaylar için iş sınırlamasının kalktığını belirterek, "İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi üretim ve büyüme hızına ivme kazandıracak. 19’uncu dönem toplu iş sözleşmemizde, kadın çalışanlarımıza yeni haklar getirdik. Halen çalışan kadın arkadaşlarımızla birlikte, işe yeni başvuracak olan kadın adaylar için iş alanı sınırlaması kalktı." ifadelerini kullandı.

"BÖLGESEL SORUNLARI ELE ALACAĞIZ"

Bakan Karaismailoğlu, 12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurasının düzenleneceğini de hatırlatarak, "55 farklı ülkeden ağırlayacağımız Ulaştırma Bakanları ve Bakan Yardımcılarının katılım göstereceği kapalı oturumlar yaparak; dünyayı değiştirebilecek mega ulaşım projeleri, koronavirüs sonrası dünyada ulaşımın iyileştirilmesi, esnekliği ve küresel tedarik zincirlerin yeni standartlarının belirlenmesi, bütünsel kalkınmayı sağlayacak ekonomi ve ulaşım koridorlarının gelişimi ve ülkelere etkisi, sektördeki iş birliği fırsatları, bölgesel sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatıracağız. Türkiye’nin 2023, 2035, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmada yeni yol haritamızı çizecek olan 'Türkiye Ulaştırma Politikası'nın şuramızda şekilleneceğini özellikle vurgulamak istiyorum." dedi.





