Bakan Karaismailoğlu: Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda" dedi.

Türkiye'nin teknoloji atılımlarında yeni ve kritik bir hamle daha hayata geçiriliyor.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydusunun uzaya fırlatılacağını söyledi.

Programı yaptık diyen Ulaştırma Bakanı, 5A uydusunun uzaya fırlatılacağının heyecanını yaşadıklarını belirtti.

5A UYDUSU, PAZARTESİYİ SALIYA BAĞLAYAN GECE UZAYA FIRLATILACAK

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda."

Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle yayıncılık alanının yanı sıra Türkiye; Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika'yı kuşatan kapsama alanına da sahip olacak.

Uyduyu, Elon Musk'ın şirketi SpaceX uzaya fırlatacak.

TURKSAT 5A HABERLEŞME UYDUSU NEDİR?

Türksat 5A, milli imkânlarla Türkiye'de birleştirilmesi ve 2020 yılının sonunda uzaya gönderilmesi hedeflenen haberleşme uydusudur.Eylül 2011 de yapılan antlaşmaya binaen, Türksat and Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından Türkiye'de geliştirilen bir uydudur.