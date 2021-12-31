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- Bakan Kasapoğlu, 2021 yılındaki başarıları paylaştı
Bakan Kasapoğlu, 2021 yılındaki başarıları paylaştı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 yılında spor alanında elde edilen başarıları Twitter hesabından yayınladığı video ile paylaştı.
- Haber Merkezi
- 31.12.2021 - 20:35
- Güncelleme : 31.12.2021 - 20:41
2021'i geride bırakmamıza saatler kaldı.
Acısıyla tatlısıyla geride bıraktığımız yılda, spor alanında onlarca başarıya imza attık.
2021'DE SPORDA GÖĞSÜMÜZ KABARDI
Alınan madalyalar, elde edilen başarılar göğsümüzü kabarttı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da 2021 yılındaki başarıların derlendiği videoyu paylaştı.
"2022'DE BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"
Bakan Kasapoğlu paylaşımına, "Zaferlerle dolu bir 2021, 2022'de bizi izlemeye devam edin!" notunu düştü.
İşte Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun paylaştığı o video...
Bakan Kasapoğlu, 2021 yılındaki başarıları paylaştı VİDEO