KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "İlk fazda 41 il tamamen yerleşimini bitirdi. Sıfır yedekle tamamladık"

2022-2023 eğitim-öğretim yılına ait yurt başvuru süreci tamamlandı.

Bu kapsamda yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin süreci dijital ortamda incelendi.

Cebeci Site Yurdu'nda açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

"Sıfır yedekle tamamladık"

Bakan Kasaoğlu'nun konuşmalarından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde:

"İlk fazda 41 il tamamen yerleşimini bitirdik. Sıfır yedekle tamamladık. Yıllık bazda en yüksek talebi almamış olmamıza rağmen birinci fazda tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik.

Yapılan başvurular 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak teyit edilen bir altyapıyla analiz edildi.





"Tarihimizin en yüksek yerleştirme oranı"

Yurtlar sürecini analiz, planlama ve uygulama olarak 3 planlı aşamada ilerliyoruz. Yerleştirme sonuçları dört fazda tamamlayacağız.

Yıllık bazda en yüksek talebi almamış olmamıza rağmen birinci fazda tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik."

Erişime açıldı

KYK yurt sonuçları, "https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama" adresinden erişime açıldı.