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    Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Gençlerimiz, tüm insanlık için büyük bir umudu teşkil ediyor

    Sarıkamış'taki programa katılan Kasapoğlu, gençlerin önemine vurgu yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.01.2022 - 13:52
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 14:23
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    Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Gençlerimiz, tüm insanlık için büyük bir umudu teşkil ediyor

    Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenlendi.

    Yürüyüşe katılan isimler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da vardı.

    "BİZİM GENÇLERİMİZ..."

    Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bizim gençlerimiz yalnız bu ülke ve coğrafya için değil, sahip oldukları adalet anlayışı, merhameti ve vefasıyla tüm insanlık için büyük bir umudu teşkil ediyor." dedi.

    Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

    "HER TÜRLÜ İMKANI ORTAYA KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

    "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, engin vizyonuyla gençlerimiz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şekilde özveriden kaçınmadan her türlü imkanı ortaya koymaya devam edeceğiz.

    İstanbul'a ne yapıyorsak Kars'a onu yapmaya; İzmir'e ne götürüyorsak Hakkari'ye onu götürmeye devam edeceğiz. Ecdadımızın koruduğu bayrağı olimpiyatlarda gururla dalgalandıran sporcularımızı her geçen gün daha fazla desteklemeye devam edeceğiz."

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Gençlerimiz, tüm insanlık için büyük bir umudu teşkil ediyor #1

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Gençlerimiz, tüm insanlık için büyük bir umudu teşkil ediyor #2

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Gençlerimiz, tüm insanlık için büyük bir umudu teşkil ediyor #3


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