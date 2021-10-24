Bakan Kasapoğlu, yangın söndürme çalışmalarına katılan gençlere teşekkür etti

Bakan Kasapoğlu yaptığı teşekkür konuşmasında, "Yangın sürecindeki varlığınızla ve gayretinizle önemli bir misyon ifade ettiniz. Gönüllüğün ne demek olduğunu gösterdiniz" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla'ya gitti.

Kasapoğlu Muğla'da, 15 gün süren ve 52 bin hektar ormanlık alanın zarar gördüğü orman yangını söndürme çalışmalarına destek olan gençlerle buluştu.

Gençlerle bir araya gelen ve onlarla fotoğraf çektiren Bakan Kasapoğlu, yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kasapoğlu Muğla'daki programlarına 'Yarının Sultanları' projesi kapsamında çalışma yapan kadın voleybolcuları ziyaret ederek başladı.

"ÇOK İYİ ÇOCUKLAR VAR"

Bakan Kasapoğlu, ziyaretin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Guidetti, 'Yarının Sultanları' projesinin üçüncü sezonunun Muğla'da başladığını belirterek, "Çok iyi çocuklar var. Onlarla voleybol oynuyoruz. Bakanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Oyuncular iyi antrenman yapıyor." dedi.

"81 İLDE SPOR ALTYAPILARI OLUŞTURDUK"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise "Spordaki temel hedeflerimiz, öncelikle tabana yayılması ile yeteneklerin keşfedilmesi ve insanlarımızın bir anlamda spora erişiminin en güçlü anlamda sağlanması.

Bunun başında çocuklarımız ile gençlerimiz geliyor. Kadın odaklı spor diyoruz. Bu anlamda 'Yarının Sultanları' projesi, kadın odaklı spor politikamızın önemli aşamalarından birisi. Türkiye, sporda önemli bir noktaya geldi. Bunu olimpiyatlarda görebildik. Amacımız bu çıtayı toplumun tüm kesimleriyle daha da yukarılara götürmek.

Yarının şampiyonlarını, yıldızlarını desteklemek amacıyla 81 ilde güçlü spor altyapıları oluşturduk. Birçok branşı güzel şekilde destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Yüzmeden voleybola, basketboldan boksa, güreşten okçuluğa her alanda kendisini en güçlü şekilde ortaya koymuş gençlerimizle yarınlara yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"GÖNÜLLÜLÜĞÜN NE DEMEK OLDUĞUNU GÖSTERDİNİZ"

Konuşmaların ardından Menteşe Spor Salonu bahçesinde, Muğla gençlik merkezlerindeki gönüllüler ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, "Sizleri görmeye ve teşekkür etmeye geldim.

Yangın sürecindeki varlığınızla ve gayretinizle önemli bir misyon ifade ettiniz. Gönüllüğün ne demek olduğunu gösterdiniz. Her birinizi tebrik ediyorum." dedi.