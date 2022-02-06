Bakan Kasapoğlu'ndan Derya Büyükuncu paylaşımı: Gereği yapılıyor

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la ilgili eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi.

Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la ilgili çirkin bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından helva görseli paylaşan Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dua bekliyoruz" sözlerine atıfta bulunarak "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullandı.

"SPOR AHLAKINA SIĞMIYOR"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi.

"GEREĞİ YAPILIYOR"

Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, Türkiye Yüzme Federasyonunca sporcu hakkında daimi hak mahrumiyeti kararı verilen belgeyi paylaşarak, "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor." ifadelerini kullandı.

DAİMİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ALDI

Öte yandan Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Büyükuncu'nun sosyal medya paylaşımının ardından disiplin kurulunun olağanüstü toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Derya Büyükuncu'nun sosyal medya üzerinden sarf ettiği söylem ve yazılarının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve eşine aleniyet oluşturacak şekilde yapmış olduğu paylaşımlarının Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı'nın 34. maddesine aykırı olduğu, ulusal medya kanallarından öğrenildiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili hakkında adli soruşturma başlatıldığı, eylemlerinin yoğunluğu ve içeriğinin şiddet göz önünde bulundurularak Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Talimatının 34. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 'daimi hak mahrumiyetiyle cezalandırılmasına' karar verilmiştir."