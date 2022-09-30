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    Bakan Kirişci'den çiftçilere: Başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci çiftçilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını bu geceden itibaren e-Devlet üzerinden yapabileceğini açıkladı.
    • 30.09.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 12:55
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    Bakan Kirişci'den çiftçilere: Başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

    Resmi Gazetede yayımlanan kararla, artık Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS) başvuruları1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

    Çiftçiler için büyük kolaylık sağlayan sistem, tarımsal desteklemelerin izlenebilir, denetlenebilir, raporlanabilir ve sorgulanabilirliğinin sağlanmaası amacıyla oluşturuldu.

    Öte yandan çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir.

    Bu geceden itibaren erişime açılacak

    Konuya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Bugün itibarıyla 2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği sistemi bu geceden itibaren hizmete alıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Bakan Kirişci den çiftçilere: Başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek #1

    Çiftçilik belgesinin sağladığı kolaylıklar

    Çiftçilik belgesine sahip olan vatandaşların elde edeceği kazanımlar ise şu şekilde:

    • ÇKS kayıtlarını yaptırabilecek veya güncelleyebilecekler.
    • Tarıma dair tüm desteklerden faydalanacak ve Bağ -Kur (4/1-b) sigortası yapabilecekler.
    • Tarım Kredi kartı başvurusunda bulunabilecekler.
    • Müstahsil yol belgesi alabilecekler.

    Bakan Kirişci den çiftçilere: Başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek #2


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