Bakan Kirişci'den çiftçilere: Başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci çiftçilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını bu geceden itibaren e-Devlet üzerinden yapabileceğini açıkladı.

Resmi Gazetede yayımlanan kararla, artık Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS) başvuruları1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Çiftçiler için büyük kolaylık sağlayan sistem, tarımsal desteklemelerin izlenebilir, denetlenebilir, raporlanabilir ve sorgulanabilirliğinin sağlanmaası amacıyla oluşturuldu.

Öte yandan çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir.

Bu geceden itibaren erişime açılacak

Konuya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Bugün itibarıyla 2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği sistemi bu geceden itibaren hizmete alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçilik belgesinin sağladığı kolaylıklar

Çiftçilik belgesine sahip olan vatandaşların elde edeceği kazanımlar ise şu şekilde: