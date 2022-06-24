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    Bakan Kirişci: Evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL ödendi

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris yangınında evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı.
    • 24.06.2022 - 02:02
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    Bakan Kirişci: Evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL ödendi

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken bölgede oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

    3 bin 200'den fazla personel yangın bölgesinde

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin de katıldığı toplantıda yangına ilişkin sayılar paylaşıldı. 61 hava aracının yangına müdahale ettiği ifade edilirken, bin 12’si orman işçisi olmak üzere 3 bin 214 personelin de sahada olduğu belirtildi. Sahada 730 aracın da yer aldığı açıklandı.

    Bakan Kirişci: Evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL ödendi #1

    "Öğleye kalmadan yangını kontrol altına almak istiyoruz"

    Yangın bölgesinde sabah saatlerinde rüzgarın 60-70 km hızla esmesini beklediklerini söyleyen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangınla birlikte rüzgar hızının daha da yükselebileceğini ifade ederek, “Bu arazide fırtına oluşturacak neredeyse. Yarın öğleye kalmadan yangını kontrol altına almak istiyoruz. Yangını İçmeler’e ulaşmadan durdurmak için ekipleri yerleştirdik” dedi.

    Evi tahliye edilenlere 3 bin TL yardım

    131 hane ve 435 kişinin tahliye edildiğini söyleyen Bakan Kirişci, “Temennimiz yarın bu yangının neticelenmesi. Rüzgar olmasa daha iyi olurdu ama ümitsiz değiliz. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Evleri tahliye edilen ailelere 3’er bin TL ödeme gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

    Bakan Kirişci: Evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL ödendi #2


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