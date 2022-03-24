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    Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin, yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.
    • DHA
    • 24.03.2022 - 19:14
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    Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

    Kirişçi, "291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini yarın (Cuma günü) çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

    BAKAN KİRİŞÇİ TEK TEK PAYLAŞTI

    Hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 89 milyon 90 bin 138 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, hayvan gen kaynakları desteği kapsamında 1 milyon 921 bin 955 lira, çay prim desteği kapsamında 188 milyon 486 bin 279 lira, biyolojik mücadele desteği kapsamında 11 milyon 722 bin 406 lira ödeme yapılacağını kaydetti.

    Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz #1


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