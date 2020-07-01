Bakan Koca açıklama yapıyor

Bakan Koca açıklama yapıyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Bakan Koca: "Vaka sayılarındaki artışlar kolaylıkla kontrol altına alınabilecek artıştadır.

Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor.



Salgına karşı bilinçli davranan kurallara uyum gösteren herkes hayat kurtaran kahramanlardan biridir

Virüsler ve tedbirler konusunda yanlış bilinen bazı noktalar var. Virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı düşüncesi bilimsellikten uzaktır.

Son 1 hafta içinde İstanbul'daki vakaların tüm vakalara oranı yüzde 51,16'dır.

Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 201 bin 98, can kaybı 5 bin 150 oldu."











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