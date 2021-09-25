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    Fahrettin Koca: Aşı dozu sayısında dünyada 7'nci sıradayız

    Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de uygulanan toplam aşı dozu sayısında, dünyada 7'nci sırada olduğunu açıkladı.
    • DHA
    • 25.09.2021 - 20:10
    • Güncelleme : 25.09.2021 - 20:23
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    Fahrettin Koca: Aşı dozu sayısında dünyada 7'nci sıradayız

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronaya karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısı hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi.

    Koca, Türkiye'de uygulanan toplam doz miktarının dünyada 7'nci sırada olduğunu açıkladı.

    "TÜM DÜNYADA 7'NCİ SIRADAYIZ"

    Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya’yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7'nci sıradayız. Türkiye'den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var" dedi.

    Fahrettin Koca: Aşı dozu sayısında dünyada 7 nci sıradayız #1

    Fahrettin Koca: Aşı dozu sayısında dünyada 7 nci sıradayız #2

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