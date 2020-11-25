Bakan Fahrettin Koca: Aşı için ücret talep edilmeyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının Türkiye'de ücretsiz uygulanacağını ve 50 milyon aşı için sözleşme imzalandığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Korona gündemine ilişkin birçok konuda açıklama yapan Koca, Çin’in Covid-19 aşısı Sinovac’tan 50 milyon doz almak için sözleşme imzalandığını söyledi.

Fahrettin Koca, aşının tedariği ve ücretlendirilmesi konusuna da değindi.

"AŞI ÜCRETSİZ OLACAK"

Aşı için ücret alınmayacağını söyleyen Sağlık Bakanı Koca, "Aşıyı yaparken vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız. Riskli gruplara ücretsiz yapacağız. Vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse onun önünü de üst limit koyarak eczanelerde satışına izin vererek açmış olacağız." dedi.

"BİRÇOK ÜRETİCİ İLE DİYALOG İÇERİSİNDEYİZ"

Aşı üreten birçok firmalarla yakın diyalog içinde olduklarını söyleyen Koca, "Erken dönemde vatandaşımızı aşıya eriştirmek noktasında bir çaba içindeyiz. Bu aşıların vatandaşımıza uygun olabilir diye düşündüğümüz aşının etkinlik ve güvenirliliğini önemsiyoruz. Bu anlamda etkin ve de güvenilir olduğunu bildiğimiz aşıları erken dönemde tedarik ederek vatandaşımızlabuluşturmak istiyoruz. Aşılar farklı yöntemlerle geliştiriliyor.

"50 MİLYON AŞI İÇİN İMZALAR ATILDI"

İnaktif aşılar var. Bizim bu dönemde sinovak dediğiğimiz inaktif aşı ile de iyaloglarımız devam ediyor. Bununla ilgili sözleşme yapıldı. Aralık-Ocak-Şubat ayında sorun olmazsa yapılan sözleşme ile 50 milyon aşı için imza atıldı. Sözleşme imzalandı. Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyonda sorun yok. 50 milyon doz için sözleşme imzalandı.

Diğer aşı içinde Aralık'ta 1 milyon, devamında 25 milyona kadar aşının verilebileceği şekilde görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya ve diğer aşılarla irtibat halindeyiz. Burada bizim çok erken dönemde güvenirliliğini, etkinliğini bildiğimiz aşılarla hızla başlayalım istiyoruz. Şu an için sözleşmeye bağlanan 50 milyon aşının takvimi başlanabilir diye söyleyebilirim." ifadelerini kullandı."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 50 milyon aşı için imza atıldı VİDEO