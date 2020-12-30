Bakan Koca: Aşılarımızı taşıyan uçağın, sabah 05.30'da inmesini bekliyoruz

Sağlık Bakanı Koca, "Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları’na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den yola çıkan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uçağın bu sabah iniş yapmasını beklediklerini açıkladı.

"ÜMİT EDERİM Kİ DARLIKLARIN BİTTİĞİ GÜN BUGÜNDÜR"

Koca yaptığı açıklamada, "Ümit ederim ki darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür. Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları’na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.