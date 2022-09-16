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- Bakan Koca: Atama kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti
Bakan Koca: Atama kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık Bakanlığına geçiş için hekimlerden rekor talep. Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti" dedi.
- 16.09.2022 - 10:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlık Bakanlığına geçiş için hekimlerden rekor talep. Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın."
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