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    Bakan Koca: Atama kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık Bakanlığına geçiş için hekimlerden rekor talep. Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti" dedi.
    • 16.09.2022 - 10:37
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    Bakan Koca: Atama kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlık Bakanlığına geçiş için hekimlerden rekor talep. Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın."

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