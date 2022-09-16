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Bakan Koca: Atama kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti

Bakan Koca: Atama kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık Bakanlığına geçiş için hekimlerden rekor talep. Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti" dedi.