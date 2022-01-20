Bakan Koca: BioNTech üzerine Turkovac çalışmasını başlatacağız

Bakan Koca, "2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz Turkovac aşısı çalışmasını başlatacağız. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak" dedi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, aşı çalışmaları aralıksız sürüyor..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac aşısıyla ilgili yeni bir çalışmanın başlayacağını duyurdu.

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, aşılama çalışmalarındaki son duruma ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz Turkovac aşısı çalışmasını başlatacağız. Hastadaki antikor değişimini gözlemleyeceğiz. Pazartesi günü başlayacak çalışma.

"DÜNYADA İLK OLACAK"

Etik kurul çalışmasını tamamladı, izin verdi. Çalışma ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak."

Daha önce Turkovac için Sinovac yani inaktif aşı ile çalışma yapılmıştı.

Turkovac aşısına, 22 Aralık 2021'de acil kullanım onayı verilmişti.