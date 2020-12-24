Fahrettin Koca, Çin'den temin edilen korona aşısının pazar gecesi yola çıkacağını ve aşının Türk insanında yüzde 91 oranında etkili olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek merakla beklenen korona aşısı konusunda açıklamalarda bulundu.

YÜZDE 91 ETKİLİ

Koca, Çin'den alınan Sinovac aşısının Türkler üzerinde yüzde 91 etkili olduğunu ve pazar gecesi aşıların Türkiye'ye doğru yola çıkacağını söyledi.

Koca, "Bugün en çok merak ettiğiniz konunun aşı olduğunu biliyorum. Huzurlarınızda bir kez daha neden inaktif aşı tercih ettiğimizi izah etmek istiyorum. Bilinen en kadim aşı yöntemi inaktif aşı yöntemidir. Virüs uygun ortamlarda çoğaltıldıktan sonra öldürülerek onun vücudu tanıması için enjekte edilmesi yöntemidir. Bu aşı türüyle ilk defa bağışıklama amaçlı aşılama yapılmıyor. Çin'den gelecek aşı bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. Erken dönemde aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında, bu giderek daha artmış olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Çin'den alınan korona aşısı yola çıkıyor VİDEO

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HANGİ AŞIDAN NE KADAR ALINACAK

Türkiye'ye gelecek aşıların miktarı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Koca, Çin'den ilk etapta 3 milyon, Şubat ayı sonuna kadar 50 milyon doz geleceğini söyledi.

Koca, "BioNTech aşısını mart sonuna kadar 4,5 milyon doz gibi planladık. Zannediyorum ocakta bunun 1 veya 1,5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak. Biz hem Sinovac hem Pfizer aşısını dünyadan daha ucuza almış olacağız." dedi.