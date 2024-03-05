Bakan Koca duyurdu: 8 bin işçi alınacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çok kısa süre içinde bakanlığa 8 bin işçi alınacağını açıkladı. Personel alımında ise mülakat olmayacak.

ensonhaber.com

Dün düzenlenen Kabine toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

Önemli açıklamalar yağan Koca, işçi alımını ve detaylarını da duyurdu.

Bakan Koca 8 bin işçi alımının yapılacağını söylerken, kura çekilişi olacağını ve mülakat olmayacağını duyurdu.

Bakan Koca'nın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı;

"Yakın zamanda tamamlayacağız"

İŞ-KUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız.

Bakan Koca, 27 bin personelin alım süreci ile ilgili detayları da paylaştı.

ÖSYM yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı. Yeni çalışma arkadaşlarımız inşallah en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecekler.

Bakan Koca, "Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sonuçları"nın önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından açıklanacağını söyledi.