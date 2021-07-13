Bakan Koca duyurdu! Aşı olmak zorunlu mu olacak?

Bakan Koca duyurdu! Aşı olmak zorunlu mu olacak?

Sağlık Bakanı Koca aşılama ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bunun akabinde, aşı olan ya da henüz olmamış olan vatandaşlar, "Aşı olmak zorunlu mu olacak?" Sorusunu gündeme taşıdı.

Türkiye'de aşılama hızlı bir şekilde devam ederken, aşı yaşı 16'ya kadar indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamaya ilişkin sık sık bilgilendirme yapıyor.

Koca bugün yaptığı açıklama ile herkesin merak ettiği, "Salgının yeniden artması durumunda aşı zorunluluğu olacak mı?" Sorusuna cevap verdi.

Peki, aşı olmak zorunlu mu olacak? Bakan Koca ne dedi? İşte o açıklama..

AŞI OLMAK ZORUNLU OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklığın yüzde 70 ya da 80'e ulaştığında salgının biteceğini ve normal hayata dönüleceğini kaydetti.

Peki, salgının yeniden artması durumunda aşı zorunluluğu olacak mı? Bu sorunun yanıtını veren Koca, "Kamu olarak bir zorunluluğu gündemimize almak istemiyoruz." dedi.

Koca, "Daha çok vatandaşı ikna etme yöntemini kullanmak istiyoruz. Bizim vatandaşın ayağına gidip daha mobil, yoğun ekiplerle devrede olmamız gerekiyor." diye konuştu.

"59 MİLYON DOZU GEÇTİK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "59 milyon dozu geçtik. Milyon doz sayısı arttıkça bağışıklığa çok daha yakınız." dedi.