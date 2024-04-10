Bakan Koca Hatay'da vatandaşlarla bayramlaştı Bayramını Hatay'da geçiren ve burada vatandaşlarla buluşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanaat önderi Hüsamettin Sivri'yle bir araya geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayramını Hatay'da geçiriyor.

Hatay'da vatandaşlarla bayramlaşan Koca, Samandağ’ın Tomruksuyu Mahallesi'nde kanaat önderi Hüsamettin Sivri'yle buluştu.

O anları sosyal medyadan paylaşan Koca, "Hatay Samandağ’ın Tomruksuyu Mahallesinde kıymetli kanaat önderi Hüsamettin Sivri Beyefendiyi ziyaret ederek bayramlaştık. Önceki ziyaretlerimizde ele aldığımız konulardaki gelişmeleri de birlikte gözden geçirdik." notunu düştü.

Sivri ise Bakan Koca'ya yapılan sağlık hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı;

"Şükranlarımı bir borç bilirim"

Rahmetli şehitlerimizin ruhları şad olsun. Ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Bu güzel günde bizleri ziyaret etmeniz bizi bahtiyar etmiştir. Bizi şereflendirdiniz. Sayın Bakanım bir müddet önce teşriflerinizde bir sağlık tıp merkezi istemiştik, halkımızın adına. Bizleri o zorluklardan kurtardığınız için Rabbim'in huzurunda sizlere şükranlarımızı borç olarak buradaki halkımın adına teşekkür ediyorum.

"Hepinizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun"