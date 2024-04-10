Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayramını Hatay'da geçiriyor.
Hatay'da vatandaşlarla bayramlaşan Koca, Samandağ’ın Tomruksuyu Mahallesi'nde kanaat önderi Hüsamettin Sivri'yle buluştu.
O anları sosyal medyadan paylaşan Koca, "Hatay Samandağ’ın Tomruksuyu Mahallesinde kıymetli kanaat önderi Hüsamettin Sivri Beyefendiyi ziyaret ederek bayramlaştık. Önceki ziyaretlerimizde ele aldığımız konulardaki gelişmeleri de birlikte gözden geçirdik." notunu düştü.
Sivri ise Bakan Koca'ya yapılan sağlık hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı;
"Şükranlarımı bir borç bilirim"
Rahmetli şehitlerimizin ruhları şad olsun. Ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Bu güzel günde bizleri ziyaret etmeniz bizi bahtiyar etmiştir. Bizi şereflendirdiniz. Sayın Bakanım bir müddet önce teşriflerinizde bir sağlık tıp merkezi istemiştik, halkımızın adına. Bizleri o zorluklardan kurtardığınız için Rabbim'in huzurunda sizlere şükranlarımızı borç olarak buradaki halkımın adına teşekkür ediyorum.
"Hepinizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun"
Hepinizden Allah razı olsun. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızdan, sizden böyle güzel bir hizmetin yapılması Sayın Fahrettin Koca Bakanımızdan, ağabeyimizden, sevdiğimizden böyle bir yerin yapılması çok büyük bir bahtiyarlık duyduk. Allah sizden razı olsun. Ölmüşlerinize rahmet. Büyükşehir belediye başkanlığına başkan olması ve bunu dilimizden, kalbimizden Allah katında, Allah'ın melekleri de bize şahittir. Gereğini yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.
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