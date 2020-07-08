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    Bakan Koca: İl bazında kısıtlamalar olabilir

    Sağlık Bakanı Koca, gündeme dair açıklamalarda bulunurken, koronaviüs önlemleri kapsamında, Kurban Bayramı'na doğru il bazında kısıtlamaların olabileceğini söyledi.
    • AA
    • 08.07.2020 - 20:21
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    Bakan Koca: İl bazında kısıtlamalar olabilir

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından salgın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bakan Koca, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

    "SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMDE YOK"

    Önümüzdeki günlerde sokağa çıkma yasaklarının geri gelmesinin gündemde olup olmadığını soran gazeteciye Koca, konunun gündeme geldiğini fakat bir tavsiye olarak henüz karar alınmadığını söyledi.

    Gündeme gelen sokak kısıtlamasının da yerel bazda olduğunu, genel bir yasağın gündemde olmadığını dile getirdi.

    Bakan Koca: Kurban Bayramı'da il bazında kısıtlamalar olabilir VİDEO

    "HAFTAYA KONUŞACAĞIZ"

    Koca, "Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca: İl bazında kısıtlamalar olabilir #1

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