Bakan Koca ilk kez açıkladı! İşte aktif vakalarda aşı olmayanların oranı

Bakan Koca ilk kez açıkladı! İşte aktif vakalarda aşı olmayanların oranı

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşısı tamamlanmamış kişilerin aktif Covid-19 vakaları içerisindeki oranını ilk kez açıkladı.

Türkiye'de aşılama çalışmaları hızla devam ederken son bir haftada artan vakalar vatandaşları tedirginliğe sürüklüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Vaka sayılarındaki artışı değerlendiren Bakan Koca, aşısı tamamlanmamış kişilerin aktif Covid-19 vakalarındaki oranını ilk kez açıkladı.

AKTİF VAKALARDA AŞI OLMAYANLARIN ORANI KAÇ?

Bakan Koca, aktif vakaların büyük bir çoğunluğunun aşısı tamamlanmamış kişilerden oluştuğunu açıkladı.

Yaptığı açıklamada, mevcut aktif vakalar içinde tam aşılı olup hastalığa yakalananların oranının %5’den az olduğunu belirten Koca,"Aktif vakalarımızın yüzde 87'si maalesef aşısı tamamlanmamış kişiler." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, hastanede tedavi görenler arasında aşısı eksik olanların oranını da kamuoyuyla paylaştı. Koca, hastanede yatan hastaların %95'inin de aşısı tamamlanmamış kişiler olduğunu duyurdu.