Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, illere vaka sayısı oranını sosyal medya hesabından açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre yüz binde görülen vaka sayısı oranını açıkladı.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA 100 BİN KİŞİDE 178,25, ANKARA'DA 68,53 VE İZMİR'DE 78,57

İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu.

EN YÜKSEK VAKA SAMSUN'DA

Haftalık verilere göre 100 binde en fazla koronavirüs vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

EN DÜŞÜK VAKA SİİRT'TE

100 binde en az koronavirüs vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.

