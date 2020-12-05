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    Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısı yüzde 25 düştü

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da son bir aydaki tedbir ve çabalar sayesinde haftalık vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladığını açıkladı.
    • DHA
    • 05.12.2020 - 22:22
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    Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısı yüzde 25 düştü

     

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'daki koronavirüs vakalarında düşüş yaşandığını belirterek şunları söyledi:

    "VAKA SAYISI DÜŞTÜ, AMA HASTANE YÜKÜ SÜRÜYOR"

    "Her hafta olduğu gibi, İl Sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle İstanbul'u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim."

     

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