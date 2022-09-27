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    Bakan Koca: Kamu hastanelerine başvuru sayısı 7 bini geçti

    Sağlık Bakanı Koca, atama kadrolarına başvuru süresinin 29 Eylül Perşembe günü sona ereceğini açıkladı.
    • 27.09.2022 - 11:09
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    Bakan Koca: Kamu hastanelerine başvuru sayısı 7 bini geçti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru sayısı 7 bini geçti. Açtığımız açıktan atama kadrolarına başvuru süresi 29 Eylül Perşembe günü sona eriyor. Talebin yoğunlaşarak artacağını düşünüyoruz." dedi.

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