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    Bakan Koca: Kısıtlamalara uymalıyız

    Bakan Koca: Kısıtlamalara uymalıyız

    Fahrettin Koca, açıklanan günlük vaka sayılarının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
    • AA
    • 28.01.2021 - 23:07
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tespit edilen koronavirüs vaka sayısının 7 bin 279 olduğuna dikkati çekerek, durumun ciddiyetine varılması gerektiğini belirtti.

    "KISITLAMALARA UYMALIYIZ"

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kısıtlamalara uyulması gerektiğni belirterek, "Bugün tespit edilen vaka sayısı 7 bin 279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız." ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca: Kısıtlamalara uymalıyız #1

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