Bakan Koca: Kısıtlamalara uymalıyız

Fahrettin Koca, açıklanan günlük vaka sayılarının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tespit edilen koronavirüs vaka sayısının 7 bin 279 olduğuna dikkati çekerek, durumun ciddiyetine varılması gerektiğini belirtti.

"KISITLAMALARA UYMALIYIZ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kısıtlamalara uyulması gerektiğni belirterek, "Bugün tespit edilen vaka sayısı 7 bin 279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız." ifadelerini kullandı.