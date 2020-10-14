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    Bakan Koca: Korona nedeniyle 107 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

    Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle 107 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.
    • AA
    • 14.10.2020 - 20:36
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    Bakan Koca: Korona nedeniyle 107 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Açıklamalarının ardından Koca, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

    Koca'ya sağlık çalışanları arasında koronavirüse yakalanların ve hayatını kaybedenlerin sayısı soruldu.

    107 SAĞLIKÇI HAYATINI KAYBETTİ

    Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımız içinde testi pozitif olanların sayısı 40 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısının 107 olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca: Korona nedeniyle 107 sağlık çalışanı hayatını kaybetti VİDEO

    Bakan Koca: Korona nedeniyle 107 sağlık çalışanı hayatını kaybetti #1

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