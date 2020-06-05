Bakan Koca: Ölümlerin yüzde 93'ü 65 yaş üstü

AB üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileriyle yaptığı toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Türkiye'de korona nedeniyle son bir ayda ölenlerin yaş ortalamasının 74,6 olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa Birliği (AB) üyesi 26 ülkenin Ankara Büyükelçileriyle video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin koronavirs salgınıyla mücadelesine dair büyükelçilere kapsamlı bir sunum yapan Bakan Koca, sağlık alanında her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etti.

ÖLENLERİN YAŞ ORTALAMASI 74,6

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Son bir ayda ölen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 74,6'dır. Toplam ölümlerin yüzde 93'ü 65 yaş üstü vatandaşlarımızdır.

"TÜRKİYE AB'YE BÜYÜK GÜÇ KATACAK"

Salgın süreci göstermiştir ki Türkiye sadece siyasi ve ekonomik alanda değil sağlık alanında da AB’ye büyük güç katacaktır. Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye’ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi." ifadelerine yer verdi.