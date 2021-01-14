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    Bakan Koca: Parti genel başkanlarını aşı olmaya davet ettim

    Bakan Koca: Parti genel başkanlarını aşı olmaya davet ettim

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:"Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim"
    • AA
    • 14.01.2021 - 23:35
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 00:32
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı Olmayı Teşvik Programı" kapsamında Mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak aşı olmaya davet ettiğini bildirdi.

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    "AŞI OLMAYA DAVET ETTİM GÖSTERDİKLERİ NEZAKET İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

    "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Aşı Olmayı Teşvik Programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum."

    Bakan Koca: Parti genel başkanlarını aşı olmaya davet ettim #1

    "BÜTÜN SİYASİ LİDERLER VE MİLLETVEKİLLERİ AŞI YAPTIRMALI"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı yaptırdıktan sonra Ankara Şehir Hastanesi önünde açıklamalarda bulunmuştu.

    Diğer siyasi parti liderlerine de aşı olmaları konusunda çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de şu anda 300 bine yakın aşı yaptıran oldu. Başta bütün siyasi liderler olmak üzere, bütün milletvekilleri olmak üzere belirlenmiş alanlarda aşıyı teşvik ederlerse memnun olacağım." ifadelerini kullamıştı.

    Erdoğan: Diğer siyasi parti liderlerinin de aşı yaptırmasını tavsiye ediyorum İZLE

    KILIÇDAROĞLU AŞI OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

    CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu daha önce yaptığı açıklamada, aşının nereden geldiğinin önemli olmadığını ifade ederek, menşei ayrımı yapmadan aşı olacağını söylemişti.

    Bakan Koca: Parti genel başkanlarını aşı olmaya davet ettim #2

    Kılıçdaroğlu: Aşı yaptıracağım / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Bakan Koca: Parti genel başkanlarını aşı olmaya davet ettim #3

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