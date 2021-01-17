Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımıza minnettarız

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının hakkını ödemenin mümkün olmadığını hatırlatarak, "2021 sağlık çalışanları yılıdır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Koca, sağlıkçıların haklarını ödemenin mümkün olmadığını, onlara minnettar olduğunu söyleyerek 2021'in de sağlık çalışanlarının yılı olduğunu söyledi.

2021 SAĞLIK ÇALIŞANLARI YILIDIR

Sağlık Bakanı Koca, "Küresel salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır" ifadelerini kullandı.



