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- Bakan Koca: 'Sözde cumhurbaşkanı' demek, millet iradesini yok saymaktır
Bakan Koca: 'Sözde cumhurbaşkanı' demek, millet iradesini yok saymaktır
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' sözlerine tepki gösterdi.
- AA
- 10.01.2021 - 23:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki göstererek, şunları kaydetti:
"CUMHURBAŞKANIMIZA 'SÖZDE CUMHURBAŞKANI' DEMEK MİLLET İRADESİNİ YOK SAYMAKTIR"
"Muhalefet etmekle millet iradesini kabullenememek, birbirinden farklıdır. Milletin iradesinin tecellisi olarak cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' demek, millet iradesini yok saymaktır."