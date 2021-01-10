Euro
9.0256
0.03%
Dolar
7.3732
0.34%
Altın
438.21
-3.06%
Borsa
1.541
1.21%
Bitcoin
281.987
-7.48%
EXEN Coin
11.30
0.17%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Bakan Koca: 'Sözde cumhurbaşkanı' demek, millet iradesini yok saymaktır

    Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' sözlerine tepki gösterdi.
    • AA
    • 10.01.2021 - 23:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bakan Koca: 'Sözde cumhurbaşkanı' demek, millet iradesini yok saymaktır

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde  cumhurbaşkanı" ifadesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

    "CUMHURBAŞKANIMIZA 'SÖZDE CUMHURBAŞKANI' DEMEK MİLLET İRADESİNİ YOK SAYMAKTIR"

    "Muhalefet etmekle millet iradesini kabullenememek, birbirinden farklıdır. Milletin iradesinin tecellisi olarak cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' demek, millet iradesini yok saymaktır."

    Bakan Koca: Sözde cumhurbaşkanı demek, millet iradesini yok saymaktır #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir