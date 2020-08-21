Bakan Koca: Tarihi keşif, salgına karşı da motivasyon olacak

Sağlık Bakanı Koca, Erdoğan'ın doğalgaz müjdesi sonrasında yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki tarihi keşfin salgın ile mücadelede motivasyon sağlayacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasına ilişkin, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Keşifte emeği geçenlere teşekkür eden Koca, yaşanan gelişmenin salgınla mücadeleye olumlu etkilerinin olacağının altını çizdi.

"SALGINA KARŞI MOTİVASYON OLACAK"

Bakan Koca, paylaşımında "Cumhurbaşkanımız, 'Millete Sesleniş' konuşmasında, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesini verdi. Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız" ifadelerine yer verdi.