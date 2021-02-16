Bakan Koca: Tedbirlerle ilgili artık 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz

Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Koca, yaptığı açıklamada, tedbirlerle ilgili vaka sayılarına göre "yerinde karar" dönemine geçildiğini söyledi.

"YERİNDE ALINACAK KARARLARA HAFTALIK VAKA SAYILARI ESAS OLACAK"

Bakan Koca yaptığı açıklamada 'yerinde karar'la ilgili, "Salgın yönetiminde 'yerinde karar' döneminde olduğumuzdan geçen hafta söz etmiştim. Yerinde alınacak kararlara esas olması amacıyla, bir haftalık toplam vaka sayılarının nüfusa oranlı olarak illerimizin durumunu gösteren haritayı yayımladık. Bu verileri her hafta düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Daha detaylı göstergelere ilişkin çalışmalar da yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

DURUMA GÖRE FARKLI İL VE İLÇELERDE NORMALLEŞME KARARLARI ALINABİLECEK

Yerinde karar dönemiyle birlikte halen süren kısıtlamaların da salgının etkisinin düşük olduğu bölgelerde, il ve ilçeler düzeyinde alınabilecek kararlarla aşamalı olarak kaldırılmasının da önü açılmış olacak. Farklı il ve ilçelerde farklı kısıtlamalar ya da normalleşme kararları alınabilecek.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 1 Şubat’ta yaptığı açıklamada, "Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" demişti.



