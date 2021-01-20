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- Bakan Koca: Yarından itibaren 85 yaş üzeri vatandaşlar aşılanacak
Bakan Koca: Yarından itibaren 85 yaş üzeri vatandaşlar aşılanacak
Fahrettin Koca: "Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirmeyle yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır."
- AA
- 20.01.2021 - 23:27
- Güncelleme : 20.01.2021 - 23:28
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirmeyle yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır." dedi.
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