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Bakan Koca: Yarından itibaren 85 yaş üzeri vatandaşlar aşılanacak

Bakan Koca: Yarından itibaren 85 yaş üzeri vatandaşlar aşılanacak

Fahrettin Koca: "Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirmeyle yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır."