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    Bakan Koca: Yarından itibaren 85 yaş üzeri vatandaşlar aşılanacak

    Fahrettin Koca: "Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirmeyle yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır."
    • AA
    • 20.01.2021 - 23:27
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 23:28
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    Bakan Koca: Yarından itibaren 85 yaş üzeri vatandaşlar aşılanacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirmeyle yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır." dedi.

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