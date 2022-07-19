Bakan Fahrettin Koca: Yeniden kapanma olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarında 40 kat artış yaşandığını belirterek, “Yeniden kapanma ve benzeri durumlar olmayacak” dedi.

Koronavirüste yeni vaka artışı sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre günlük 40 kat artış var...

“Hastane yükü 3 kat kadar arttı”

Henüz hastane yüküne yansıyan bir tablo oluşmadığını söyleyen Bakan Koca, “Hastane yükü 3 kat kadar arttı. Ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz.” dedi.

“Yeniden kapanma olmayacak”

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca; yeni yoğun bakım üniteleri açmaya ihtiyaç olmadığını belirtti.

“Panik havası yok. Yeniden kapanma ve benzeri durumlar olmayacak” diyen Koca, şöyle devam etti:

"Dikkatli olmalıyız"

“Kişisel tedbirlere uyarak artık koronavirüsle yaşamayı öğrendik. Koronavirüs bitti mi? Bitecek mi? Bitmeyecek. Bir Influenza gibi düşünün. Zaten son dönemde de belirtileri grip benzeri seyrediyor. Daha çok boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateşle seyrediyor ve beraberinde de kas ağrılarını görüyoruz. Ama ek hastalığı olanlarda hastaneye yatışa kadar giden sonuçlara sebep olabiliyor. Onun için dikkatli olmalıyız.”

50 yaş üstüne hatırlatma dozu uyarısı

Bakan Koca, aşı ve maske uyarısı da yaptı.

50 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin hatırlatma dozunu ihmal etmemesi gerektiğini söyleyen Koca, “Özellikle kalabalık ortamlarda maske kullanımına özen gösterilmeli.” dedi.