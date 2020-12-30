Bakan Koca'dan aşı uygulamasına ilişkin yeni açıklama

Bilim Kurulu toplantısı sonrası aşı stratejisine ilişkin yazılı bir açıklama yayınlayan Fahrettin Koca, "28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacak." dedi.

Çin'den alınan koronaviürs aşısının Türkiye'ye ulaşmasının ardından Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplandı.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı bir açıklama yayınladı.

"28 GÜN ARA İLE İKİ DOZ"

Aşının risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacağını, sonuçların anlık ve canlı olarak paylaşılacağını belirten Koca, "Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejiye uygun olarak 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacaktır." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları;

AŞININ MUHAFAZASI

Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün arayla iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur.

Pekin gümrüğüne soğuk zincirle getirilen aşılar, gerekli işlemler tamamlanıncaya kadar lityum bataryalı soğutucuları olan konteynırlarda saklanmıştır. Bu sayede aşılar gümrükte muhafaza edildiği süre boyunca hiçbir ısı değişikliğine maruz kalmamıştır.

Aşılardan rastgele örnek olarak alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başlamıştır. Olumlu bulunması durumunda TİTCK tarafından Acil Kullanım Onayı verilecektir.

SAĞLIK MERKEZLERİ İÇİN AŞI PLANLAMASI

Bütün aile sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır.

Sağlık çalışanları ve huzur evlerinde bulunan kişilerin aşılanmasına ilk olarak başlanacaktır.

ANLIK TAKİP EDİLECEK

Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecektir.

Bilim Kurulumuz Kovid-19 aşılamasıyla ilgili uygulamaya yönelik konuları tartışmış ve hastalık riskini en aza indirecek şekilde bir planlama yapılmıştır. Bu kurallar ile uygulama kılavuzları önümüzdeki günlerde sağlık kuruluşlarımıza iletilecek.

AŞI TAKVİMİ

Aşılama takviminin, toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanması hedeflenmektedir.

Vatandaşlar kendilerine ulaşan bildirimden sonra MHRS üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerdir.

Oluşturulan risk sıralamasına göre, vatandaşlarımızın aşılanmasının ülke çapında bir programla en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir."





