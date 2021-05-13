Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yayınladığı bayram mesajında, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" dedi.

Türkiye, koronavirüs vaka sayılarının azaltılması için 17 gündür tam kapanma dönemi yaşıyor.

Bu kapsamda Ramazan Bayramı geçen yıl olduğu gibi yine evlerde geçiyor.

Ancak tam kapanma uygulamasının vaka ve ölüm sayılarını büyük oranda düşürmesi normalleşme sinyalini vermeye başladı.

Konuyla ilgili en önemli açıklama, bayram mesajı yayınlayan Sağlık Bakanı Koca'dan geldi.

NORMALLEŞME MESAJI

Fahrettin Koca Twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı;

"Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram.

Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz.

Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum."

Bakan Koca'dan bayram mesajı: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz VİDEO