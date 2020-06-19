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Bakan Koca'dan belediye başkanlarına LGS ve YKS çağrısı

Bakan Koca'dan belediye başkanlarına LGS ve YKS çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili olarak ulaşımda öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için belediye başkanlarına çağrıda bulundu.