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- Bakan Koca'dan belediye başkanlarına LGS ve YKS çağrısı
Bakan Koca'dan belediye başkanlarına LGS ve YKS çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili olarak ulaşımda öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için belediye başkanlarına çağrıda bulundu.
- Haber Merkezi
- 19.06.2020 - 13:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından hesabından 20 Haziran'da düzenlenecek LGS kapsamındaki merkezi sınavlar ile 27-28 Haziran'daki YKS'ye ilişkin açıklama yaptı.
BAKAN KOCA, BELEDİYE BAŞKANLARINA SESLENDİ
Koca, "Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz. Bütün şehirlerimizde belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız." ifadelerini kullandı.