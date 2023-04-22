Bakan Koca'dan hastalara bayram ziyareti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram dolayısıyla bazı hastanelere ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Koca, sağlık çalışanlarının ve acil servislerde tedavi gören hastaların bayramlarını kutladı.

ensonhaber.com

Türkiye'de, Ramazan Bayramı idrak edilirken bayram ziyaretleri de hız kazandı.

Devletin üst makamlarında da bayramlaşma telaşı vardı.

Bu kapsam da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bazı hastanelere bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Koca'dan hastanelere bayram ziyareti

Bakan Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarını ve hastaları ziyaret ederek, onlarla sohbet edip bayramlarını kutladı.



Sosya medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık çalışanlarımızın ve acil servislerde tedavi gören hastalarımızın bayramını kutladık"