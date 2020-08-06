Bakan Koca'dan ‘hastanelerin dolduğu’ iddiasına cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hastaneleri dolu olan il ve kapasitesi tamamen dolu hastanelerin bulunmadığını açıkladı.

Mart ayından bu yana Türkiye’nin koronavirüsle amansız mücadelesi devam ederken, azalan vaka sayısı yeniden yükselişe geçti.

Bunda tatillerin, dolayısıyla sosyal mesafe ihlalinin etkisi büyük…

‘HASTANELER DOLDU’ İDDİASI

Sık sık tedbir alınması gerektiği hatırlatılırken, birkaç gündür sosyal medyada hastanelerin doluluk oranı ile ilgili teyit edilmeyen bilgiler yayılmaya başlamıştı.

Söz konusu o bilgilerde, koronavirüs vakalarının son dönemde arttığı illerde hastanelerin yüzde yüz dolduğu iddia edilmişti.

Bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.

“DOLUYMUŞ GİBİ TEDBİR ALINSIN”

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Koronavirüs nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur.”