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    Bakan Koca’dan 'havalar soğudu' paylaşımı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Havalar soğudu. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem Covid-19’a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur” dedi.
    • İHA
    • 08.11.2020 - 12:35
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 12:37
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    Bakan Koca’dan 'havalar soğudu' paylaşımı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havaların soğuduğunu belirterek vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.

    Bakan Kocai koronavirüsün burun yoluyla da bulaştığını belirterek, maskeyi kuralına göre takmanın, koronavirüsten ve mevsimsel gripten koruduğunu ifade etti.

    "BURNUNUZU AÇIKTA BIRAKMAYIN"

    Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Havalar soğudu. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem Covid-19’a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Korona virüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı” ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca, ayrıca paylaşımına “havalar soğudu” notuyla bir de fotoğraf ekledi.

    Bakan Koca’dan havalar soğudu paylaşımı #1

    Bakan Koca’dan havalar soğudu paylaşımı #2

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