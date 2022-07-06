Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz

Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz

Konya'da bir doktorun öldürülmesiyle ilgili hükümeti suçlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" diyerek eleştirdi.

Yunak İlçe Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39), saat 14.30 sıralarında kendisine ait taşıma ruhsatlı silahı ile geldiği Konya Şehir Hastanesi’nde, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’yı (47) vurduktan sonra intihar etti.

Annesinin ölümünden doktoru sorumlu tuttu iddiası

Saldırganın 57 yaşındaki annesinin yaklaşık 1 ay önce doktor Karakaya tarafından ameliyat edildiği, ancak anjiyonun ardından hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hacı Mehmet Akçay’ın bir süre önce kalp rahatsızlığından hayatını kaybeden annesinin ölümünden Dr. Ekrem Karakaya’yı sorumluğu tuttuğu iddia edildi.

Kılıçdaroğlu hükümete yüklendi

Dehşet veren olayın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan felaketten hükümeti sorumlu tutarak sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline “giderlerse gitsinler” demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!"

Sağlık Bakanı Koca'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?"