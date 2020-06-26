Bakan Koca'dan sınava girecek öğrencilere tavsiyeler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hafta sonu sınava girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrenciler için bir mesaj yayınladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, sınava girecek öğrencilere, "Eyvah üçgenin iç açıları toplamını evde unuttum." yazılı bir görsel eşliğinde, sınav motivasyonu sağladı.

"BUGÜN İYİ DİNLENİN, UYKUNUZU TAM ALIN"

Koca, mesajında, "Hepimizin başına gelen, YKS'de sizin de başınıza gelecek. Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır. Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın. Sınavda, kapıdan içeri girerken geride kalanları unutun. Çok başarılar, sevgiler." ifadelerini kullandı.