Bakan Koca'dan yaralı askerler hakkında açıklama

AA & Ensonhaber

Geçen hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe Kilit operasyon bölgesine sızmaya çalışan teröristlerin, 2 gün arayla düzenlediği saldırılarda 12 askerimiz şehit olmuştu.

Çatışmalar sırasında da 15 Mehmetçik yaralanmıştı.

15 yaralı askerden 6'sının tedavisi Ankara'da devam ediyor, durumlayı iyi

Yaralı askerlerin durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu:

Şırnak'ta tedavi edilen 9 askerden 2'si taburcu oldu

Tedavileri Şırnak’ta yapılan dokuz askerimizden ikisi taburcu olmuştur. Tedavileri devam eden yedi askerimizin durumlarının iyi olduğu bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaralı askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli bütün imkânları seferber etmiş durumdayız.



Çatışmalarda yaralanan kahramanlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, şehadete yürüyen yiğitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Birliğimiz ve bütünlüğümüz için ölüm dâhil her şeyi göze alanları hiçbir zaman, asla unutmayacağız. Şehitlerimiz, ebediyete kadar milletimizin yüreğinde yaşayacak.