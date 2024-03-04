Bakan Koca'dan yerleşen 27 bin sağlık personeline: Hoş geldiniz
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27 bin sözleşmeli sağlık personeli alım süreci Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlandı

Tercihlerini tamamlayan adaylar bugünden itibaren yerleştirme sonuçlarına erişebilecekler.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, 'KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığı'nın Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları'na ulaşabilecekler.

21-28 Şubat tarihleri arasında tercihler alınmış ve yerleştirme işlemleri tamamlanmıştı.

Bakan Koca da paylaştı: "Aramıza hoş geldiniz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yerleşen sağlıkçılara "hoş geldiniz" dedi:

"ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ. KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. 27.000 yeni çalışma arkadaşımız bize güç verecek. Yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişilebiliyor."