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Bakan Koca'dan yerleşen 27 bin sağlık personeline: Hoş geldiniz

Bakan Koca'dan yerleşen 27 bin sağlık personeline: Hoş geldiniz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KPSS ile yerleşen 27 bin sağlık perseonelini "Aramıza hoş geldiniz" mesajıyla kutladı.