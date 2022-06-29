Bakan Kurum: Büyük bir felaketin önüne geçtik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 16 binada 36 bölümün ağır hasarlı olduğu veya yıkık olduğunu, büyük bir felaketi önlediklerini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki İl Koordinasyon Merkezinde katıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Tüm ekiplerin sorunları çözmek için sahada olduğunu belirten Bakan Kurum, “Vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek, sorunları ve sıkıntıları çözmek için tüm bakanlıklarımız, AFAD, Kızılayımız, UMKE’miz, jandarmamız, arama kurtarma ekiplerimiz, emniyetimiz ve sağlık ekiplerimiz Türkiye Aft Planı çerçevesinde sahada canla başla çalışmaktadır. Valilerimizin koordinasyonunda AFAD’la yaptığımız sürecimizi 2 saat esasına göre yürütmekteyiz. Şu anda Bozkurt’ta Kastamonu İl Koordinasyon Merkezindeyiz. Yağışları ilk başladığı ilk andan itibaren bilgileri milletimizle bağışlamak için bir aradayız” dedi.

"Vatandaşlarımızın önüne uyarılar anlık olarak düştü"

İAH'nın haberine göre; erken uyarı sistemi sayesinde vatandaşların güvenli alanlara yönlendirilmesinin önemine dikkat çeken Kurum, “Bu ilk defa erken uyarı sistemi devreye girdi. Bu da dünyada ender ülkelerin uyguladığı bir sistemdir. Kırmızı uyarı verdiğimiz Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop’ta toplamda 13 il AFAD müdürlüğü ve diğer il kurulu kuruluş görevlerinden tüm illerde 4 bin 884 personel ve 954 araçlarla sahadayız. Kastamonu’da sel nedeni ile Küre İkizciler köyü mevkiinde bir vatandaşımız kayıp. Ekiplerimiz arama çalışmalarını ara vermeden yürütmektedir. Bu selden önce ilk defa Türkiye’de bu uyarı sistemi devreye girdi Meteorolojiden aldığımız bilgileri AFAD’a ulaştırarak vatandaşlarımızı selden etkileyecek alanlardan bir fiil valiliklerimiz, belediye başkanlarımız ve kaymakamlarımızın koordinesinde uzaklaştırdık. Böylece yaşanması muhtemel can kayıplarının önüne geçtik. Vatandaşlarımızın önüne uyarılar anlık olarak düştü ve vatandaşlarımız da önlemlerini aldılar. Yağışlardan etkilenecek 7 ildeki vatandaşlarımıza dikkatli olmaları ve güvenli alanlara intikal etmeleri, dere güzergahlarından uzaklaşmaları için SMS gönderildi. Kırmızı tehlike gördüğümüz alanlar içinde hücresel veri mesajlarını vatandaşlarımıza gönderdik” diye konuştu.

Bakan Kurum: Büyük bir felaketin önüne geçtik VİDEO

"İnebolu’da 24 saat içerisinde metrekareye 159 kilogram yağış düşmüştür"

Yağışın boyutuna dikkat çeken Bakan Kurum, “Yaptığımız ölçümlere göre, geçen yıl Ağustos ayında yaşadığımız şiddetin hemen hemen aynısını bu yıl Kastamonu Bozkurt, Abana, İnebolu’da bir fiil görmüş olduk. İnebolu’da 24 saat içerisinde metrekareye 159 kilogram yağış düşmüştür. En çok yağış düşen bölgelerimiz İnebolu, Küre ve Çatalzeytin ilçelerimizdir” şeklinde konuştu.

Yağışlarla ilgili uyardı

Beklenen yağışlarla ilgili uyarılarda bulunan Bakan Kurum, “29 Haziran saat 06.00’ya kadar da beklenen yağılarımız var. Bursa, Balıkesir kuzey kesimleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya ve Ordu çevreleri ile Samsun’un iç kesimlerinde yerel olarak yağışın kuvvetli olması bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara göre bu illerde sarı uyarı verilmiştir. Bu anlayışla AFAD’ımız valilerimiz ile birlikte, bu saydığım illerde koordinasyonu yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

"824 personelle bin 180 kardeşimiz tahliye edilmiştir"

Sel bölgelerinde verilen hizmetlerle ilgili bilgi veren Kurum, “Sahada Türkiye Afet Planı çerçevesinde ekiplerimiz var. Afet sağlık gurubumuz, ambulans ve UKE ekiplerimiz olmak üzere toplada bin 955 personel ve 262 araçla bir fiil vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaktayız. 6 ilde kırmızı seviyede alarm verdiğimiz bölgelerde 177 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Şu ana kadar 5 bin 114 vatandaşımıza beslenme hizmeti erilmiştir. 5 ilimizde jandarmamız, AFAD’ımız, gönüllerimiz de olmak üzere 824 personelle bin 180 kardeşimiz tahliye edilmiştir. Gelen talepler doğrultusunda 409 vatandaşımız misafirlerimiz, oteller ve yurtlarımıza yerleştirilmiştir” şeklinde konuştu.

"Atılması gereken adımlar atılmış, çalışmalar devam etmektedir"

“Enerji grubu, bütün illerde yoğun bir şekilde faaliyet göstermekte” ifadelerine yer veren Kurum, “118 köye 26 bin abone bu sellerden etkilenmiş durumda. Tüm illerimizde koordineli halde müdahaleler yapılmakta. Haberleşmeye ilişkin 7 baz istasyonu kurulmuş, talepler doğrultusunda vatandaşlarımızın ihtiyaçları giderilmektedir. Hasar tespit çalışmalarını Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz valiliğimizin koordinesinde ve gelen şikayetler üzerine yapmaktadır. Kastamonu, Bartın’da Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ve çevre illerden gelen tüm ekiplerimizi sevk ettik. Mobil laboratuvarlarımız, dronlarımız, insansız hava araçları ve lazer tarama araçları selden etkilenen alanlarda hazır bir şekilde beklemektedir. Yol ve köprülerde hasarlar var. Valiliklerin sorumluluk alanlarında, Karayolları Genel Müdürlüğümüz görev alanındaki yollarda hasar tespit çalışmaları yapılmış, bu çerçevede atılması gereken adımlar atılmış, çalışmalar devam etmektedir” dedi.

"16 binada 36 bölüm ağır hasarlı veya yıkık"

Kapanan köy yolları ile ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, “Kastamonu özelinde Cide, Doğanyurt, İnebolu, Özlüce mevkii ve Zarbana köprüsü hasar gördüğü ulaşıma kapanmıştır. Ağlı-Şenbazar arasındaki Valay-1 köprüsü ile Kesmekayrak köprülerinin dolgusu zarar görmüş, onarım çalışmaları devam etmektedir. Selden etkilenen tüm illerimizde hasar tespit çalışmaları bugün itibari ile yapılmış, 259 binada bin 554 bağımsız bölüde hasar tespit çalışmaları bugün için yapılmıştır. Bu çerçevede 16 binada 36 bölümün ağır hasarlı olduğu veya yıkık olduğunun tespitini yaptık. Kastamonu da 2 bina, 3 bağımsız bölüm, Bartın’da 7 bina, 29 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu, Karabük’te 5 bina 12 bağımsız alanın ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Düzce de de 2 bina ve 2 bağımsız bölüm ağır hasarlı olarak tespit edildi. Köy yollarımız da kapanmalar var. Derelerin taşması ve dere ıslahlarının bozulması sebebiyle bazı köylerimize ulaşma konusunda dün itibari ile sıkıntılar vardı. Bugün itibari ile gerek DSİ, Tarım Bakanlığımız, Valiliklerimiz köylerimize ulaşım konusunda seferlik anlayışı ile çalışmalarını sürdürmekte. Ulaşımın sağlanamadığı köylerde ihtiyaçlar ekiplerimiz tarafından karşılanmakta. Altyapı yatırımlarına baktığımızda, Bozkurt ilçesindeki bir mahallemize su verilemiyordu. Verilmeye başlandı. Abana ve İnebolu’ya dünden itibaren kışı olarak su verilmiştir, yarın itibari ile ilçelere su verilecektir. Şenpazarı’ndaki arızalar giderilmiştir. Kastamonu merkezde şehrin yüzde 40’nı besleyen hatta zarar var. İçme suyu hattında İller Bakası ve belediyemiz ortak bir çalışma yürüterek vatandaşlarımızın ihtiyaçları giderilecek. Bartın’daki kışı arızalar giderildi, Sinop Türkeli içme suyu hattındaki arızlar giderildi. Düzce merkezi besleyen içme suyu hattında da onarım çalışması yapılacak” dedi.

"Büyük bir felaketin önüne geçtiğimizi söyleyebiliriz"

Alınan tedbirlerin olası faciayı önlediğini belirten Kurum, "Geçen yıl Kastamonu’da bir sel meydana geldi ve en çok etkilenen ilçemiz Bozkurtumuz olmuştu. Aynı metrekareye düşen yağış bu yıl da yaşandı. Geçen yıl burada aldığımız kararlar sayesinde dere yatağındaki tüm binaların kaldırılması, ilçemizdeki yağmur suyu hatlarının yapılası ile yaşadığımız milatla, tedbirlerle yıkımın, zararın büyümesine engel olunmuştur. Büyük bir felaketin önüne geçtiğimizi söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

"Seferberlik ruhu içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz"

Devletin tüm kurumları ilse sahada olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, “Milletimizin şunu iyi bilmesini isterim; Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda devletimizin tüm kurumları, kusursuz bir şekilde bir koordinasyon içerisinde, ilgili tüm bakanlıklarımızın, yetkili kuruluşlarımızın destekleri ile vatandaşımız ve milletimizle seferberlik ruhu içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Milletimizin acılarını dindirebilmek, ihtiyaçlarını giderebilmek için 7 gün 24 saat esaslı çalışıyoruz. Bu işler tamamlanana kadar bütün ekiplerimiz sahada olacak. Hasar tespit çalışmaları yapılmaktadır, daha önceki afetlerde, sellerde olduğu gibi vatandaşlarımızın tüm yaralarını saracağımızı ifade ediyorum” diyerek selden etkilenenlere “geçmiş olsun” dileklerinde bulundu.