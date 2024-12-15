Bakan Kurum duyurdu: Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 1331 personel alınacak

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Personel alımı duyurusunu bekleyen vatandaşlara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi...

Birçok kişinin heyecanla beklediği personel alımına ilişkin yapılan açıklamada Bakan Kurum, 2025 yılında Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 1331 personel alacaklarını duyurdu.

TOPLAM 1331 PERSONEL ALIMI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatına gelecek yıl için 611'i sözleşmeli, 720'si de kadrolu memur alınacak.

Toplam alınan personel sayısı ise 1331 olacak.

İSTİHSAM EDİLECEK KADROLAR BELLİ OLDU

İşe alınacakların 500'ü çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı kadrolarında, 20'si İklim Değişikliği Başkanlığı bünyesinde iklim değişikliği uzman yardımcılığında istihdam edilecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL DE İSTİHDAM EDİLECEK

Ayrıca, Bakanlığa farklı ünvanlarda 200 engelli memur da alınacak.

Sözleşmeli personel olarak ise mühendis ve mimar olmak üzere 99 teknik, 383 idari ve 45 destek çalışanı alımı yapılacak.

Diğer yandan, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bünyesinde de 84 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

BAKAN KURUM PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Yeni çalışma arkadaşlarımızla ailemizi büyütüp güçlendireceğiz. 2025'te Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 1331 personel alımı yapıyoruz. Hayırlı olsun.

Öte yandan, personel alımları KPSS puanına göre yapılacak ve sözleşmeli personel en geç şubat ayı sonunda göreve başlayacak.