Bakan Kurum, Giresun'daki son durumu anlattı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da yaşanan sel felaketiyle ilgili, "Dereli’deki çalışmaları başlattık. En geç bir yıl içerisinde yeni Dereli’yi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

Giresun'da geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selin yaşandığı bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

DERELİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR, 2021'DE HAZIR OLACAK

Bakan Kurum, bölgedeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaya başladıklarını ve Dereli ilçesinin yeniden inşa edileceğini söyledi.

Murat Kurum, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Dereli'deki çalışmalarımızı başlattık. 2021 yılının ilk 6 ayında bitmeye başlayacak. 2021 bitmeden vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum: Yeni Dereli 2021'de hazır olacak- İZLE

"NE KADAR TAŞINMASI GEREKEN KONUT VARSA TÜM BAKANLIKLARIMIZLA BİRLİKTE BUNU YAPACAĞIZ"

Bakan Murat Kurum'un yaptığı diğer açıklamalardan satır başları şu şekilde:

"Giresun halkımız Türkiye'nin en uzun yaşayan halklarından. İnsanlarımızın kişilikleri, uzun ömürlü olmalarını sağlıyor. 100 yaşındaki amcalarımız 'Bu afet hepsinden daha farklıydı' diyor. Eylem planlarımızda çalışmalarımızı yapacağız. Vatandaşlarımız vakur bir duruş sergiledi. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Karadeniz'de diğer illerimizde de çalışmalarımız var. Riskli yapıların yıkım sürecini valilik ve belediyelerimizle yapıyoruz.

Depremle, selle, heyelanla yaşamayı öğrenmeliyiz. Eylem planı içinde, vatandaşımızın risk altında bulunduğu tüm alanları gelsinler belediyelerimize bildirsinler. Biz hizmet etmekten imtina etmeyiz. Ne kadar taşınması gereken konut varsa tüm bakanlıklarımızla birlikte bunu yapacağız. Milletimizle el ele verip bu yaralarımızı sardık.

Giresun'da arama, temizlik ve yıkım çalışmaları devam ediyor- FOTO GALERİ



"NE ZAMAN İŞİMİZ BİTERSE O ZAMAN AYRILACAĞIZ"

Bu afetlerden daha az etkilenmek adına yapılaşmalarımızı, dere güzergahındaki işgal altındaki bölgeleri vatandaşımızla el ele yapmak istiyoruz. İnşallah bir daha böyle afetler yaşanmaması adına kararlılığımızı vatandaşımızla göstermek adına projeleri yapacağız.

Yorulduk ama huzurlu, mutluyuz. Ne zaman işimiz biterse o zaman ayrılacağız. Vatandaşımız ne zaman bizim eksikliğimizi hissetmiyorsa burada olmayacağız."